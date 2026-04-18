È stato reso noto che l’ex portiere di calcio, noto per aver giocato anche in una grande squadra italiana, è deceduto in seguito a un incidente ferroviario. La notizia è stata ufficializzata solo dopo alcune settimane, quando sono stati chiariti i dettagli dell’incidente. La scoperta della morte è arrivata in modo improvviso, lasciando sgomento tra chi conosceva il calciatore e tra gli appassionati di sport.

Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo del calcio e non solo: un ex portiere di fama internazionale ha perso la vita in un drammatico incidente ferroviario, lasciando sgomento tra tifosi e appassionati. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. L’uomo, alla guida della propria auto, si è trovato improvvisamente di fronte a un treno in corsa, in circostanze ancora oggetto di accertamenti. La vittima è Alex Manninger, ex estremo difensore di club come Juventus e Fiorentina, morto a 48 anni dopo lo scontro con un convoglio ferroviario. L’incidente è avvenuto il 16 aprile lungo la linea locale Salzburger Lokalbahn, in Austria, in corrispondenza di un passaggio a livello incustodito.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morto l’ex portiere della Juve Manninger, soltanto ora la scoperta sul drammatico incidente

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