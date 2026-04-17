Manninger l' ex portiere della Juve morto in incidente | auto centrata da un treno

Un incidente mortale ha coinvolto l’ex portiere austriaco, che aveva giocato in diverse squadre italiane, tra cui la Juventus. L’incidente è avvenuto quando la sua auto è stata investita da un treno. La vittima aveva 48 anni e nel corso della carriera aveva disputato numerose partite nel campionato italiano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

AGI - Un tragico incidente è costato la vita ad Alex Manninger, 48enne ex portiere austriaco che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l'auto su cui viaggiava Manninger è stata centrata da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo poco dopo le 8 del mattino. Illesi i 25 passeggeri del treno così come il macchinista mentre per l'ex portiere, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. La carriera tra Italia, Arsenal e Liverpool. Nazionale austriaco in 33 occasioni, Manninger ha giocato anche con l'Arsenal dal 1997 al 2002 vincendo una Premier e una FA Cup ed è poi tornato in Inghilterra a chiudere la carriera al Liverpool anche se senza mai scendere in campo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manninger, l'ex portiere della Juve morto in incidente: auto centrata da un treno Notizie correlate Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus morto in un incidente: aveva 48 anni. La sua auto travolta da un trenoAlex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno con la sua auto - VIDEOIn Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: E' morto Manninger, l'ex portiere della Juve travolto da un treno; Morto Manninger: l'ex portiere di Juve e Toro vittima di un incidente; Morto in un incidente stradale l’ex portiere Alex Manninger; Schianto fatale per Alex Manninger, morto l’ex portiere della nazionale austriaca. Alex Manninger è morto: l'ex portiere della Juventus travolto da un treno a bordo della sua auto. Aveva 48 anniAlex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. La sua auto è stata travolta ad un passaggio a livello senza barriere nei pressi di ... ilgazzettino.it Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus morto in un incidente: aveva 48 anniAlex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. La sua auto è stata travolta ad un passaggio a livello senza barriere nei pressi di ... ilmattino.it A poche ore dalla scomparsi di Alex Manninger, Gigi Buffon ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto - facebook.com facebook Lutto nel calcio: è morto l’ex portiere rossoblù Alex Manninger x.com