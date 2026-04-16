Un incidente stradale ha causato la morte dell’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, di 48 anni. L’incidente si è verificato giovedì mattina nei pressi di Salisburgo, in Austria, quando la sua auto si è scontrata con un treno locale in un passaggio a livello. L’uomo è deceduto sul posto.

Tragedia in Austria: l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei pressi di Salisburgo, dopo uno scontro tra la sua auto e un treno locale a un passaggio a livello. Lo riportano Bild e i media austriaci. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 8.20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidente

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