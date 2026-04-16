Alex Manninger morto l’ex portiere della Juventus | fatale un incidente

Da lapresse.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale ha causato la morte dell’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, di 48 anni. L’incidente si è verificato giovedì mattina nei pressi di Salisburgo, in Austria, quando la sua auto si è scontrata con un treno locale in un passaggio a livello. L’uomo è deceduto sul posto.

Tragedia in Austria: l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei pressi di Salisburgo, dopo uno scontro tra la sua auto e un treno locale a un passaggio a livello. Lo riportano Bild e i media austriaci. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 8.20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

alex manninger morto l8217ex portiere della juventus fatale un incidente
© Lapresse.it - Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidente

Notizie correlate

Leggi anche: Alex Manninger è morto a 48 anni, tragico incidente con un treno per l’ex portiere della Juventus

Morto Manninger, l’ex portiere della Juventus vittima di un incidente. Aveva solo 48 anni, la ricostruzione di quanto accadutoCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Ufficiale, Bernardo Silva lascia il City: la Juventus ci proverà?; Chivu promosso, Marotta spinge per la Serie A a 18; LUTTO - E' morto Alexander Manninger, impatto fatale con un treno: l'ex portiere aveva 48 anni.

alex manninger alex manninger morto lAlex Manninger è morto a 48 anni, tragico incidente con un treno per l’ex portiere della JuventusAlex Manninger è morto. L’ex portiere, con trascorsi in Italia anche tra Juventus e Fiorentina, aveva 48 anni. Manninger è stato travolto da un treno mentre era nella sua auto. Segui le notizie di Fan ... fanpage.it

alex manninger alex manninger morto lIl mondo del calcio piange Alex Manninger: l’ex portiere della Juventus è morto a 48 anni in un incidenteUna vera tragedia ha colpito il mondo del calcio: l'ex giocatore della Juventus Alexander Manninger è morto a 48 anni in seguito ad un incidente stradale. Una notizia terribile che ... tuttojuve.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.