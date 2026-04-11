Anziani morti in ambulanza a Forlì arrestato Luca Spada | il 27enne è accusato di omicidio aggravato

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane operatore della Croce Rossa è stato arrestato a Forlì con l’accusa di omicidio aggravato. La vicenda riguarda la morte di un’anziana durante un trasporto in ambulanza e altri episodi simili avvenuti nel 2025. Spada, di 27 anni, è attualmente sotto indagine per diversi casi legati a servizi di emergenza sanitaria. La polizia ha eseguito l’arresto e sta proseguendo le indagini.

Luca Spada, 27enne operatore della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante trasporti in ambulanza. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Forlì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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