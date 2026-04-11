Anziani morti in ambulanza a Forlì arrestato Luca Spada | il 27enne è accusato di omicidio aggravato

Un giovane operatore della Croce Rossa è stato arrestato a Forlì con l’accusa di omicidio aggravato. La vicenda riguarda la morte di un’anziana durante un trasporto in ambulanza e altri episodi simili avvenuti nel 2025. Spada, di 27 anni, è attualmente sotto indagine per diversi casi legati a servizi di emergenza sanitaria. La polizia ha eseguito l’arresto e sta proseguendo le indagini.

Luca Spada, 27enne operatore della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante trasporti in ambulanza. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Forlì. 🔗 Leggi su Fanpage.it Anziani morti in ambulanza, arrestato Luca Spada: il 27enne di Meldola accusato di omicidio volontarioForlì, 11 aprile 2026 – È stato arrestato Luca Spada, per tutti ‘spadino’, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura... Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada risponde alle accuse Temi più discussi: Cinquant’anni dello scudetto del Toro, la festa è con i campioni ma senza il club; Stato di agitazione al Rizzoli: Funzionano soltanto due ascensori su dieci; Bologna, capriolo in fuga in zona Murri: ecco come è stato catturato e salvato; Ostia, nuovo sequestro al Capanno: sigilli al chiosco bar già chiuso un anno fa. Anziani morti in ambulanza: in arresto Luca Spada con gravi accuseAnziani morti in ambulanza,arresto l'infermiere che ha tolto la vita loro al fine di avere poi risarcimenti dai decessi. notizie.it Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l'autistaIl 27enne Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del ... tg24.sky.it Anziani morti in ambulanza, arrestato l’autista Luca Spada Anziani deceduti in ambulanza, è stato arrestato a Forlì Luca Spada. L’autista è accusato di omicidio continuato aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il fatto per mezzo di sostanze ve - facebook.com facebook Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì il paramedico Luca Spada indagato per omicidio volontario x.com