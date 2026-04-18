Un medico di famiglia di Cortona è stato chiamato a comparire davanti al giudice per rispondere dell’accusa di omicidio colposo. L’udienza si è svolta al Tribunale di Siena, dove il professionista è stato ascoltato in merito alla morte di un paziente. La vicenda riguarda un procedimento penale avviato a seguito di un episodio che ha portato alla morte di una persona assistita dal medico.

Un medico di famiglia di Cortona è comparso davanti al GUP del Tribunale di Siena con l’accusa di omicidio colposo. Al centro della vicenda la morte di un suo paziente, avvenuta il 14 marzo 2024 dopo la somministrazione di un antibiotico a cui era allergico. Secondo l’accusa, il paziente si era recato all’ambulatorio lamentando tosse e febbre. Il medico gli aveva prescritto un ciclo di Ceftriaxone, un antibiotico iniettabile appartenente alla famiglia delle cefalosporine, da somministrare due volte al giorno per via intramuscolare. La sera stessa, dopo la prima iniezione, l’uomo aveva avuto una violenta reazione allergica: uno shock anafilattico che non gli aveva lasciato scampo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte paziente. Medico va a processo

Cosa succede a un organo dal prelievo al trapianto

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