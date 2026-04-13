Morte sospetta di una paziente a Montoro | indagato il medico di base

Una donna di 79 anni è deceduta l’8 aprile presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Montoro. La sua morte è stata ricollegata a circostanze sospette, portando all’iscrizione nel registro degli indagati del medico di base. L’esame autoptico, affidato ai consulenti tecnici della Procura di Avellino, è in programma per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Sarà l’esame autoptico, affidato ai consulenti tecnici della Procura di Avellino, a dover fare luce sulle cause del decesso di Rosa Diana, la donna di 79 anni spirata nella mattinata dell’8 aprile presso l’ospedale San Giuseppe Moscati.Il Pubblico Ministero, la dott.ssa Chiara Guerriero, ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Indagine su morte sospetta: infermiere accusato di maltrattamenti nei confronti di un paziente**Morte sospetta in un ospedale ferrarese: l’indagato, un infermiere non autorizzato, è accusato di omicidio e maltrattamenti. Croce Rossa, operatore indagato per la morte sospetta di cinque persone. Cosa sappiamoNegli ultimi mesi, tra voci di corridoio e ipotetiche segnalazioni ai carabinieri, è giunta la notizia di un operatore della Croce Rossa di...