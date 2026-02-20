Morte di Helenia dopo l' assoluzione dell' uomo che la travolse la procura generale si rivolge alla Cassazione

Helenia Rapini è morta in un incidente che ha coinvolto un uomo assolto in appello. Dopo la decisione, la Procura generale ha deciso di ricorrere in Cassazione, chiedendo una revisione del caso. La giovane educatrice cinofila stava attraversando la strada quando è stata investita da un SUV. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra i familiari e gli attivisti, che chiedono giustizia per Helenia. La causa ora passa alla Suprema Corte.

Il 49enne è stato assolto in primo e secondo grado. I familiari della giovane da subito hanno contestato l'ipotesi di una malattia che causa colpi di sonno Il caso di Helenia Rapini approderà in Cassazione. In seguito all'assoluzione in Corte d'appello del 49enne che al volante di un suv travolse e uccise la giovane educatrice cinofila, l'avvocato Francesco Valli, difensore di Silvano Rapini, ha presentato un'istanza e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha formalmente proposto l'impugnazione della sentenza presso la Corte di Cassazione. "La decisione del Procuratore Generale - spiega il legale dei familiari della giovane - apre ora la strada a un ulteriore esame della Suprema Corte, alla luce della singolarità del caso e della rilevanza nomofilattica della vicenda.