La polizia ha nuovamente interrogato la cugina di Gianni Di Vita nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, avvenute per avvelenamento con ricina. La figlia della vittima ha deciso di cambiare avvocato, mentre le due donne sono state trovate senza vita in circostanze che stanno ancora sotto esame. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

È stata sentita due volte nel giro di sette giorni, per un totale di circa sette ore. La cugina di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, è stata interrogata di nuovo giovedì 16 aprile dagli inquirenti che indagano per omicidio sulle morti sospette di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Intanto, dopo Gianni Di Vita, anche la figlia 19enne Alice cambia avvocato. Morte avvelenate, sentita di nuovo la cugina di Gianni Di Vita Madre e figlia morte a Pietracatella, i dubbi degli investigatori La figlia cambia avvocato Morte avvelenate, sentita di nuovo la cugina di Gianni Di Vita...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina, interrogata di nuovo la cugina di Gianni Di Vita. E la figlia cambia legale

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Morte avvelenate, la cugina di Gianni Di Vita sentita di nuovo per oltre 4 ore. Il papà e marito delle vittime si affida a un consulente di tossicologia forense #ANSA x.com