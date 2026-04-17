Mamma e figlia avvelenate dalla ricina interrogata per la seconda volta la cugina del marito Chi è Laura Di Vita | Ascoltata per 4 ore

Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, è stata interrogata per la seconda volta dagli investigatori di Campobasso. L'interrogatorio è durato circa quattro ore e riguarda il caso di due donne, madre e figlia, trovate avvelenate con ricina. La donna, coinvolta nelle indagini, è stata ascoltata dopo i primi interrogatori in un procedimento ancora in corso.

È stata interrogata per la seconda volta dagli investigatori di Campobasso Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita, papà e marito delle vittime di Pietracalla. Altre « quattro ore » di esame per cercare di capire cosa sia successo nei giorni di Natale, quando Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi, inizialmente curate per una sospetta intossicazione alimentare, sono poi morte invece per avvelenamento da ricina. Ma quello della cugina non è stato l’unico interrogatorio: gli uomini della Squadra Mobile, guidata da Marco Graziano, hanno sentito altre persone «informate dei fatti». Non solo parenti e conoscenti, ma anche altri soggetti appartenenti al mondo scolastico e lavorativo delle vittime e dei loro familiari.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Madre e figlia morte a Campobasso per la ricina, interrogata per 4 ore la cugina del marito: è la seconda voltaIeri 16 aprile in Questura a Campobasso per quattro ore di fila è stata sentita per la seconda volta la cugina di Gianni Di Vita, padre e marito...

Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Mamma e figlia avvelenate, Laura Di Vita interrogata per la seconda volta: chi è la cugina del marito che le ha ospitate in casa; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte avvelenate, sentita per la seconda volta la cugina del marito che li ha ospitati in casa; La cena delle avvelenate, il padre ricorda: A tavola cozze e giardiniera di verdure; Madre e figlia avvelenate a Campobasso, il marito negativo alla ricina. Ci sono nuovi sospettati.

Mamma e figlia avvelenate, Laura Di Vita interrogata per la seconda volta: chi è la cugina del marito che le ha ospitate in casaProsegue senza sosta l'attività degli inquirenti per risolvere il giallo di Pietracatella. Giovedì pomeriggio Laura Di Vita è tornata in Questura a Campobasso per ... leggo.it

Mamma e figlia avvelenate, sentita (di nuovo) per 4 ore la cugina di Di Vita: chi è e perché l'attenzione è puntata su di leiLaura Di Vita è stata sentita come persona informata sui fatti, per la seconda volta, nell’ambito dell’inchiesta per duplice omicidio volontario ... ilgiornale.it

Madre e figlia avvelenate, Laura Di Vita in Questura (per la seconda volta): è la cugina del marito che li ha ospitati... facebook

Gli inquirenti ricostruiscono i giorni che hanno preceduto il dramma di Pietracatella e indagano anche fuori dalla cerchia familiare. Ascoltata in Questura Laura Di Vita, cugina di Gianni. Dubbi sulla cena del 23 dicembre. #IoSeguoTgr x.com