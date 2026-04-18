È deceduta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, nota per il suo ruolo nel film ‘I fiumi di porpora’ del 2000. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Francia, dove ha ottenuto riconoscimenti per le sue interpretazioni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e appassionati di cinema.

E’ morta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, nota in Francia e all’estero per il film 'I fiumi di porpora' (2000). Ricoverata da una settimana in coma dopo essere stata trovata incosciente in una piscina parigina, si è spenta venerdì sera all’ospedale della Pitiè-Salpetrière. "E' con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Nadia Farès, avvenuta questo venerdì. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso», hanno scritto le figlie Cylia e Shana Chasman in un messaggio, chiedendo «rispetto e discrezione» in questo momento di lutto. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’attrice è stata vittima di un malore dovuto a un attacco cardiaco.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morta Nadia Fares, l'attrice francese de "I fiumi di porpora" aveva 57 anni

TRAGEDIA NEL CINEMA: MORTA LA FAMOSA ATTRICE A SOLI 57 DOPO UN MALORE IMPROVVISO

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