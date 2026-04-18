Morta Nadia Fares l' attrice francese de I fiumi di porpora aveva 57 anni

Da feedpress.me 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, nota per il suo ruolo nel film ‘I fiumi di porpora’ del 2000. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Francia, dove ha ottenuto riconoscimenti per le sue interpretazioni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e appassionati di cinema.

E’ morta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, nota in Francia e all’estero per il film 'I fiumi di porpora' (2000). Ricoverata da una settimana in coma dopo essere stata trovata incosciente in una piscina parigina, si è spenta venerdì sera all’ospedale della Pitiè-Salpetrière. "E' con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Nadia Farès, avvenuta questo venerdì. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso», hanno scritto le figlie Cylia e Shana Chasman in un messaggio, chiedendo «rispetto e discrezione» in questo momento di lutto. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’attrice è stata vittima di un malore dovuto a un attacco cardiaco.🔗 Leggi su Feedpress.me

morta nadia fares l attrice francese de i fiumi di porpora aveva 57 anni
© Feedpress.me - Morta Nadia Fares, l'attrice francese de "I fiumi di porpora" aveva 57 anni

TRAGEDIA NEL CINEMA: MORTA LA FAMOSA ATTRICE A SOLI 57 DOPO UN MALORE IMPROVVISO

Video TRAGEDIA NEL CINEMA: MORTA LA FAMOSA ATTRICE A SOLI 57 DOPO UN MALORE IMPROVVISO

Notizie correlate

Leggi anche: Morta a 57 anni Nadia Fares, l'attrice de I fiumi di Porpora era in coma dopo un incidente in piscina a Parigi

Addio a Nadia Farès, l’attrice de «I fiumi di porpora» muore a 57 anni dopo un incidente in piscinaÈ morta all’età di 57 anni l’attrice e modella Nadia Farès, nota al grande pubblico internazionale per il suo ruolo nel thriller cult del 2000 I...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Morta Nadia Fares, l’attrice e modella francese aveva 57 anni; Morta l’attrice Nadia Farès: aveva 57 anni, era in coma dopo incidente in piscina a Parigi; Morta a 57 anni Nadia Fares. L'attrice era in coma da una settimana dopo un incidente in piscina; Nadia Fares, addio all’attrice dopo l’incidente in piscina: il dolore delle figlie.

morta nadia fares morta nadia fares lMorta Nadia Fares, l'attrice francese de I fiumi di porpora aveva 57 anniE’ morta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, nota in Francia e all’estero per il film 'I fiumi di porpora' (2000). Ricoverata da una settimana in coma dopo essere stata trovata incosciente in una piscina ... gazzettadelsud.it

morta nadia fares morta nadia fares lÈ morta Nadia Farès, era stata ricoverata in ospedale in condizioni disperate dopo un incidente in piscinaL'attrice franco-marocchina è deceduta all'ospedale di Parigi dopo essere stata trovata priva di sensi in piscina ... ilfattoquotidiano.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.