L'attrice francese Nadia Farès è deceduta all'età di 57 anni a causa di un malore mentre si trovava in una piscina a Parigi. Dopo l'incidente, è rimasta in coma per alcuni giorni prima di perdere la vita. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto. La sua morte ha suscitato commozione tra colleghi e fan, che ricordano la sua carriera nel cinema internazionale.

È scomparsa all’età di 57 anni Nadia Farès, figura nota del cinema francese e internazionale. L’attrice è morta dopo alcuni giorni di coma in seguito a un incidente avvenuto in una piscina a Parigi. A darne notizia sono state le figlie Cylia e Shana Chasman, che hanno condiviso un messaggio carico di dolore: "È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès. La Francia perde una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre". L’incidente in piscina. Il dramma risale all’11 aprile, quando Farès è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina all’interno di un club privato in Rue Blanche, nel IX arrondissement della capitale francese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta l’attrice Nadia Farès: fatale il malore in acqua, aperta un’inchiesta

Notizie correlate

Dramma a Parigi: l’attrice Nadia Farès in coma dopo un tuffo fataleUn pomeriggio di sport nel nono arrondissement di Parigi si è trasformato in un dramma improvviso per Nadia Farès, l’attrice di 57 anni che sta...

Tragedia a Parigi: l’attrice Nadia Farès muore dopo il malore in piscinaL’attrice Nadia Farès è deceduta a Parigi all’età di 57 anni, dopo aver lottato per una settimana contro le conseguenze di un malore avvenuto durante...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Morta a 57 anni l'attrice e modella francese Nadia Fares; Morta l’attrice Nadia Farès: aveva 57 anni, era in coma dopo incidente in piscina a Parigi; Morta a 57 anni Nadia Fares. L'attrice era in coma da una settimana dopo un incidente in piscina; Morta Nadia Fares, l’attrice e modella francese aveva 57 anni.

Chi era Nadia Farès, l’attrice e modella morta dopo essere stata trovata priva di sensi in una piscina di ParigiFarès è deceduta all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata trasportata d’urgenza domenica dopo essere stata estratta da una vasca di un club privato ... affaritaliani.it

Nadia Farès, morta l'attrice e modella francese: era in coma da giorni dopo essere stata trovata priva di sensi in piscinaÈ morta a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Farès, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. Lo ... corriereadriatico.it

È morta l'attrice Nadia Farès facebook

Morta l'attrice Nadia Farès: Aveva 57 anni, in coma da sabato scorso dopo un incidente in piscina x.com