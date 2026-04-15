Un pomeriggio nel nono arrondissement di Parigi si è concluso con un incidente che ha coinvolto l’attrice di 57 anni, Nadia Farès. La donna ha subito un tuffo in acqua che ha portato a gravi conseguenze, portandola in condizioni critiche e portata d’urgenza in ospedale. Attualmente si trova in coma, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Un pomeriggio di sport nel nono arrondissement di Parigi si è trasformato in un dramma improvviso per Nadia Farès, l’attrice di 57 anni che sta affrontando una battaglia delicata in ospedale. Lo scorso sabato, intorno alle ore 12, la donna è stata individuata priva di sensi sul fondo della vasca di un centro sportivo situato in rue Blanche, dopo essere precipitata improvvisamente mentre stava nuotando. Il salvataggio è avvenuto grazie alla prontezza di un altro nuotatore che, accorgendosi della scomparsa della donna tra le acque, è riuscito a tirarla in superficie. Dopo i primi soccorsi prestati dai vigili del fuoco, la protagonista è stata trasferita presso il presidio ospedaliero Pitié-Salpêtrière.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dramma a Parigi: l’attrice Nadia Farès in coma dopo un tuffo fatale

Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di ParigiL'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile.

Nadia Farès in coma farmacologico, l’attrice francese ha avuto un incidente nella piscina di una palestraÈ in coma Nadia Farès, l’attrice francese 57enne trovata priva di sensi sabato 11 aprile dopo un incidente nella piscina di una palestra.