Morta la nonna di J-Hope | l'emozione durante il concerto dei BTS e il ricordo della sorella Jiwoo

Durante un concerto dei BTS, il cantante J-Hope si è commosso ricordando la nonna, scomparsa poco prima dell’evento. La perdita ha suscitato momenti di emozione sul palco. Anche la sorella dell’artista, nota influencer, ha condiviso un messaggio di affetto sui social network, rendendo pubblici i ricordi legati alla famiglia in un momento così difficile.

La nonna di J-Hope dei BTS è morta poco prima del concerto. Il cantante coreano si è emozionato ricordandola e anche sua sorella, l'influencer Jiwoo, ha voluto ricordarla sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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