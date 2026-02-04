I BTS si preparano per il tanto atteso ritorno con un concerto in streaming su Netflix e il documentario BTS | The Return

I BTS si preparano a tornare con un concerto in streaming su Netflix e un nuovo documentario intitolato “BTS: The Return”. Dopo aver annunciato il loro quinto album, Arirang, in uscita il 20 marzo, e aver pianificato un tour mondiale, i ragazzi sudcoreani si concentrano su due eventi speciali per festeggiare il ritorno. L’attenzione è tutta su di loro, pronti a conquistare i fan con musica e immagini inedite.

I membri RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook si esibiranno in piazza Gwanghwamun, Seoul, l'ingresso principale dello storico Palazzo Gyeongbokgung, il più importante della metropoli.

