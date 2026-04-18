Morta a 57 anni l’attrice Nadia Fares | era stata trovata priva di sensi in piscina a Parigi

L'attrice e modella francese di origini marocchine e armene è deceduta all'età di 57 anni presso l'ospedale della Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era stata ricoverata domenica scorsa in condizioni critiche. La sua morte segue il ritrovamento priva di sensi in una piscina della capitale francese. La conferma ufficiale è arrivata da fonti sanitarie e rappresentanti della famiglia.

(Adnkronos) – L'attrice e modella francese di origini marocchine e armene Nadia Farès è morta all'età di 57 anni all’ospedale della Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era stata ricoverata domenica scorsa in gravi condizioni. Farès era stata trovata priva di sensi l’11 aprile scorso sul fondo della piscina di un complesso sportivo di un club privato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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