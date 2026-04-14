L'attrice francese Nadia Farès si trova attualmente in coma farmacologico a seguito di un incidente avvenuto in una piscina di una palestra. Secondo quanto riferito, l'incidente si è verificato durante una sessione di allenamento e ha richiesto il suo ricovero in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto, mentre le condizioni dell'attrice sono monitorate dai medici.

È in coma Nadia Farès, l’attrice francese 57enne trovata priva di sensi sabato 11 aprile dopo un incidente nella piscina di una palestra. La procura di Parigi lavora sulla pista dell’annegamento e ha aperto un’indagine sulle circostanze che hanno portato la donna, star di “The Crimson Rivers”, a trovarsi in gravi condizioni e in coma farmacologico. In coma l’attrice Nadia Farès Brutto incidente per una nota attrice del cinema francese: Nadia Farès è ricoverata in gravi condizioni a Parigi e si trova in questo momento in coma farmacologico. La 57enne è stata vittima di un annegamento mentre nuotava in una piscina di una palestra della capitale della Francia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nadia Farès in coma farmacologico, l’attrice francese ha avuto un incidente nella piscina di una palestra

Leggi anche: Nadia Farès è in coma farmacologico. L’attrice ha avuto un grave incidente nella piscina della palestra e poi è stata ricoverata in ospedale

Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di ParigiL'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile.

Temi più discussi: Nadia Farès in coma: l'attrice 57enne trovata priva di sensi nella piscina di una palestra a Parigi; Von der Leyen perde l’arci-nemico: Il cuore dell’Europa batte più forte; Passeggia sul lungomare quando sente gridare 'aiuto': riesce a salvare un uomo che risulta essere ricercato per un duplice omicidio appena commesso. Lui scappa, l'allarme della polizia; Hormuz, il mediatore invisibile: il ruolo dell’Oman nella crisi tra Iran e Stati Uniti.

In coma Nadia Farès, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina a ParigiL'attrice francese Nadia Farès, 57 anni, è in gravi condizioni: è stata ritrovata sul fondo della piscina di un complesso a Parigi dopo aver perso i sensi mentre stava nuotando. Stando a quanto riport ... corriere.it

Nadia Farès è in coma farmacologico. L’attrice ha avuto un grave incidente nella piscina della palestra e poi è stata ricoverata in ospedaleL'attrice francese di 57 anni, nota per 'The Crimson Rivers', è stata trovata priva di sensi in un complesso sportivo parigino ... ilfattoquotidiano.it

Nadia Farès è in coma, l'attrice 57enne trovata priva di sensi in una piscina di una palestra: giallo a Parigi - facebook.com facebook