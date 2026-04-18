Morì dopo un intervento 3 ospedali dovranno pagare 1 milione

Tre ospedali devono risarcire con un milione di euro una famiglia dopo la morte di un paziente avvenuta in seguito a un intervento cardiochirurgico. La Corte d'Appello ha stabilito la responsabilità delle strutture sanitarie, confermando una decisione precedente. L’episodio riguarda un intervento eseguito in un ospedale diverso da quello in cui il paziente era stato ricoverato. La vittima è deceduta poco dopo l’operazione.

AGI - Per la morte di un paziente dopo un intervento cardiochirurgico la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018, e passato per tre diversi ricoveri tra Ancona, la casa di cura privata Villa Serena e l'ospedale di Chieti. I giudici hanno accolto l'appello presentato dai familiari, assistiti dall'avvocato Andrea Colletti di Pescara, disponendo, "in totale riforma della sentenza gravata", il ribaltamento della decisione del Tribunale di Chieti che in primo grado, nel 2023, aveva respinto la richiesta di risarcimento.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morì dopo un intervento, 3 ospedali dovranno pagare 1 milione Notizie correlate I fratelli Elkann dovranno pagare un milione di euro in spese legali alla madre MargheritaJohn, Lapo e Ginevra Elkann dovranno pagare le spese processuali (circa 886mila euro) e rifondere le spese legali (circa 1 milione di euro) alla... Leggi anche: Morì dopo un intervento. Assolti cinque medici su sei Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Morì a 36 anni dopo l'intervento alla colecisti: a processo il chirurgo; Morì dopo un intervento. Assolti cinque medici su sei; Rovigo, bimbo di due anni muore dopo operazione di routine: In ambulanza da Rovigo a Padova; Morì dopo un intervento al polso per un incidente: automobilista patteggia. Morì dopo intervento chirurgico, risarcimento da un milione ai familiariLa Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un interv ... ansa.it Morì dopo un intervento cardiochirurgico, condannate 3 strutture sanitariePESCARA – La Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo ... ekuonews.it Valsugana: morì dopo un incidente in bici a Pasquetta, la famiglia chiede giustizia - facebook.com facebook Morì dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso, i periti: “Poteva salvarsi con altri esami” x.com