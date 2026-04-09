Morì dopo un intervento Assolti cinque medici su sei

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio del 2023, una donna di 36 anni è deceduta a seguito di un intervento di colicistectomia. Sei medici erano stati coinvolti nelle indagini riguardanti la sua morte. Dopo l’analisi delle prove, cinque di loro sono stati assolti, mentre uno è rimasto sotto indagine. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e delle autorità sulla gestione del caso e sui procedimenti legali in corso.

Annalia Scarafile morì a 36 anni dopo un intervento di colicistectomia. Era il maggio del 2023 e per il suo decesso erano stati indagati sei medici. Ieri, tre di loro sono stati assolti in abbreviato, per altri due si è stabilito il non luogo a procedere per altri due, mentre un chirurgo è stato rinviato a giudizio. È l’esito dell’udienza preliminare che si è svolta ieri davanti al gup Sandro Pecorella. Scarafile è deceduta il 19 maggio di tre anni fa dopo un intervento di colecistectomia che le portò una serie di complicazioni. La donna era stata ricoverata nel marzo 2023 a Maggiore, per i dolori causati da calcoli biliari. A maggio si ricoverò poi alla Week surgery di Budrio, unità distaccata della chirurgia del Sant’Orsola: fu sottoposta all’operazione e dimessa dopo tre giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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