A maggio del 2023, una donna di 36 anni è deceduta a seguito di un intervento di colicistectomia. Sei medici erano stati coinvolti nelle indagini riguardanti la sua morte. Dopo l’analisi delle prove, cinque di loro sono stati assolti, mentre uno è rimasto sotto indagine. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e delle autorità sulla gestione del caso e sui procedimenti legali in corso.

Annalia Scarafile morì a 36 anni dopo un intervento di colicistectomia. Era il maggio del 2023 e per il suo decesso erano stati indagati sei medici. Ieri, tre di loro sono stati assolti in abbreviato, per altri due si è stabilito il non luogo a procedere per altri due, mentre un chirurgo è stato rinviato a giudizio. È l’esito dell’udienza preliminare che si è svolta ieri davanti al gup Sandro Pecorella. Scarafile è deceduta il 19 maggio di tre anni fa dopo un intervento di colecistectomia che le portò una serie di complicazioni. La donna era stata ricoverata nel marzo 2023 a Maggiore, per i dolori causati da calcoli biliari. A maggio si ricoverò poi alla Week surgery di Budrio, unità distaccata della chirurgia del Sant’Orsola: fu sottoposta all’operazione e dimessa dopo tre giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì dopo un intervento. Assolti cinque medici su sei

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Donna morì dopo colecistectomia, un chirurgo a processoTre medici assolti in abbreviato, non luogo a procedere per altri due e uno rinviato a giudizio. E' l'esito dell'udienza preliminare per la morte di Annalia Scarafile, deceduta il 19 maggio del 2023, ... rainews.it

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