Morgano punta sul green | addio alla vecchia Punto arriva l’ibrida

Il Comune di Morgano ha sostituito la vecchia Punto con una Toyota Aygo X ibrida, acquistata grazie a fondi regionali e provinciali. Questa decisione fa parte di un investimento più ampio volto a migliorare la mobilità sostenibile e a ridurre le emissioni. Nei prossimi mesi, è previsto l’avvio di un progetto ambientale, con attività di tutela e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale.

Il Comune di Morgano ha rinnovato il proprio parco mezzi con l’acquisto di una Toyota Aygo X a basse emissioni, grazie a fondi regionali e provinciali che alimentano anche un progetto di tutela ambientale previsto per maggio. La decisione amministrativa permette la rottamazione di una vecchia Fiat Punto del 2000, abbattendo le emissioni di CO? sotto i 100 gkm e preparando il terreno per una giornata di pulizia del territorio coordinata con associazioni locali. Gestione dei bandi e aggiornamento della mobilità locale. L’amministrazione di Morgano ha saputo trasformare la capacità di intercettare finanziamenti pubblici in servizi diretti per la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morgano punta sul green: addio alla vecchia Punto, arriva l’ibrida Notizie correlate Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora. Il punto sul futuro dell’ex Napoli e cosa filtra in casa bianconeradi Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora. Reggio Calabria: addio alla carta, il Comune punta sul digitaleIl Comune di Reggio Calabria avvia una trasformazione radicale dei propri uffici attraverso il progetto pilota RegiumInnova, che mira a convertire...