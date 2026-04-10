Reggio Calabria | addio alla carta il Comune punta sul digitale

Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di eliminare progressivamente l’uso della carta nei propri uffici, avviando il progetto pilota RegiumInnova. L’obiettivo è di digitalizzare più di duemila metri di documentazione cartacea, trasformandola in formati elettronici. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’amministrazione locale, che intende semplificare e velocizzare le procedure amministrative. La transizione al digitale coinvolge vari settori e uffici comunali.

Il Comune di Reggio Calabria avvia una trasformazione radicale dei propri uffici attraverso il progetto pilota RegiumInnova, che mira a convertire oltre duemila metri di documentazione cartacea in formati digitali. L’operazione, sostenuta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e portata avanti tramite una convenzione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, punta a modernizzare la gestione amministrativa locale entro l’autunno. L’iniziativa non si limita alla semplice scansione dei documenti, ma introduce un metodo di dematerializzazione massiva certificato, capace di conferire valore legale ai file prodotti e di ottimizzare i flussi di lavoro della pubblica amministrazione reggina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: addio alla carta, il Comune punta sul digitale Forte maltempo, ancora scuole chiuse a Reggio Calabria: il Comune invita alla massima prudenzaIl sindaco facente funzione Domenico Battaglia ha disposto per il secondo giorno consecutivo la sospensione delle lezioni per tutti gli istituti e i... Addio alla carta d'identità cartacea, il Comune: "Aperture straordinarie degli uffici"A seguito della prossima cessazione (3 Agosto 2026) della validità della carta d’identità cartacea, il Comune di Catania ha disposto l’apertura... Argomenti più discussi: Addio a Rosetta Scopelliti, morta la stimata docente sorella del giudice Antonino; Reggio Calabria, Nucera si ritira e la sfida si polarizza; Tutto pronto, Reggio Calabria ospiterà la EYBL Superfinal Under 20: cresce l'attesa; Limite al carburante per gli aerei a Reggio Calabria, Sacal: Servono soluzioni o da maggio serie ripercussioni. Amore di Calabria Reggio Calabria, lungomare Falcomatà... Una delle tre bellissime statue di Rabarama davanti a Villa Genoese Zerbi. Roberta Russo, roberta.rphoto (instagram) Estate in Calabria - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com