Il Milan lavora per il talento Victor Valdepenas. Matteo Moretto riferisce che il club rossonero segue con attenzione il giocatore spagnolo, già nel mirino di diversi osservatori. Il giovane attaccante, classe 2004, si distingue per rapidità e tecnica. È il nome più caldo tra i possibili acquisti estivi, e i dirigenti milanisti non vogliono perdere l’occasione. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma il club segue con fervore la pista Valdepenas.

Continua il lavoro sul calciomercato del Milan: per il futuro della difesa si parla di un possibile tentativo per Mario Gila della Lazio, ma occhio anche ai profili molto giovani. Il giornalista Matteo Moretto parla di un difensore molto interessante, prodotto del Real Madrid (che al momento gioca con il Real Madrid Castiglia). Ecco i dettagli da 'YouTube'. "E' uno dei giocatori maggiormente interessanti tra i giovani in tutta Europa. Seguito sia in Inghilterra che in Germania, è un difensore centrale che può fare anche il terzino sinistro classe 20026. Si tratta di Victor Valdepenas, gestito dallo stesso agente che cura gli interessi di Gila della Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Il Milan lavora e segue il talento Valdepenas”. I dettagli

