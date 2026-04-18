Circuito F1 Monza via libera ai lavori di riqualificazione Gli ambientalisti | 30mila metri cubi di cemento nel Parco

Il Consiglio comunale ha approvato i lavori di riqualificazione dell’Autodromo di Monza, uno dei circuiti più noti a livello internazionale, situato all’interno del Parco della città lombarda. L’intervento prevede l’utilizzo di circa 30.000 metri cubi di cemento per le opere di ammodernamento. La decisione ha suscitato reazioni da parte degli ambientalisti, che hanno espresso preoccupazione per l’impatto sul parco.