Circuito F1 Monza via libera ai lavori di riqualificazione Gli ambientalisti | 30mila metri cubi di cemento nel Parco
Il Consiglio comunale ha approvato i lavori di riqualificazione dell’Autodromo di Monza, uno dei circuiti più noti a livello internazionale, situato all’interno del Parco della città lombarda. L’intervento prevede l’utilizzo di circa 30.000 metri cubi di cemento per le opere di ammodernamento. La decisione ha suscitato reazioni da parte degli ambientalisti, che hanno espresso preoccupazione per l’impatto sul parco.
Il Gran premio di Formula 1 di Monza è salvo: il Consiglio comunale ha autorizzato i lavori di ammodernamento dell’ Autodromo nazionale, uno dei più importanti e prestigiosi circuiti automobilistici al mondo, che si trova all’interno del Parco della città lombarda. Una decisione, però, contestata dagli ambientalisti: “Verranno edificate decine di migliaia di nuovi metri cubi di cemento in un parco storico per poter avere la titolarità del Gran premio, piegandosi all’imposizione ricattatoria di Liberty Media, società proprietaria del circus della Formula 1”, denuncia il Coordinamento dei comitati e delle associazioni, fondato nel 2011 da una ventina di sigle locali a tutela dell’ambiente e dell’urbanistica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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