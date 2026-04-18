Monza travolge la Sampdoria con un tris | il sogno Serie A si accende

Il Monza ha vinto 3-0 fuori casa contro la Sampdoria nella partita del 17 aprile 2026, giocata a Marassi. La gara ha rappresentato un passo importante nella corsa alla promozione in Serie A per la squadra di mister Bianco, che ha ottenuto un risultato convincente contro la formazione avversaria. La vittoria ha rafforzato le possibilità di salire di categoria nella stagione in corso.

Il Monza di mister Bianco ha messo un punto fondamentale nella corsa alla promozione, travolgendo la Sampdoria con un netto 3-0 direttamente a Marassi nella serata del 17 aprile 2026. Una prestazione che non solo consolida il secondo posto in classifica, ma permette ai biancorossi di accorciare le distanze con il Venezia, attuale capolavoro della corsa, a ridosso delle ultime tre sfide decisive del campionato. Un dominio tattico che spezza il sortilegio ligure. La conquista di Marassi assume un valore simbolico importante per il gruppo brianzolo, capace di superare finalmente lo scoglio della Liguria dopo i precedenti risultati meno positivi ottenuti contro Entella e Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza travolge la Sampdoria con un tris: il sogno Serie A si accende MONCINI e BELLOMO espugnano Marassi: Sampdoria-Bari 0-2 | Serie BKT | DAZN Highlights Notizie correlate Questo Monza è uno spettacolo: tris alla Sampdoria, la Serie A si avvicinaMonza, 17 aprile 2026 - Il miglior Monza della stagione coincide con quella che si prospettava come una delle notte cruciali nella corsa alla... Serie B, Sampdoria ko a Mantova. Il Venezia si impone sul Pescara. La lotta salvezza si accende!Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta):... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Monza travolge la Sampdoria a Genova; Bianco spinge il Monza contro la Sampdoria: Serve il miglior Pessina; Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza, le ultime dalle sedi; Pagelle Sampdoria-Monza,: distrazioni, errori e poca mira per Matteo Brunori e compagni. La corsa continua... Il Monza travolge la Sampdoria a GenovaSAMPDORIA-MONZA 0-3 Come il 2 ottobre 2022 in Serie A Il Monza vince allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per 3-0 con la Sampdoria. Si tratta di un risultato straordinario (mai i brianzoli avevano vin ... concorezzo.org Sampdoria travolta dal Monza 3-0: a Marassi non c'è storiaStasera i blucerchiati in campo a Marassi (ore 20,30) per blindare la salvezza. Annunciati oltre 26 mila spettatori ... primocanale.it Poker travolgente dei brianzoli al PalaCastellotti: prima storica vittoria in trasferta nel derby e stagione regolare chiusa in grande stile. Ora per l' HRC Monza testa alla final four di WSE Cup di sabato prossimo, 18 aprile, in Spagna - facebook.com facebook