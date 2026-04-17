Questo Monza è uno spettacolo | tris alla Sampdoria la Serie A si avvicina

Nella serata del 17 aprile 2026, il Monza ha vinto con un punteggio di 3-0 contro la Sampdoria, consolidando la posizione in classifica in vista della promozione in Serie A. La partita si è giocata in un contesto di grande attesa, considerando l'importanza della sfida per la corsa alla massima serie. Il risultato rappresenta il miglior rendimento stagionale del club fino a quel momento.

Monza, 17 aprile 2026 - Il miglior Monza della stagione coincide con quella che si prospettava come una delle notte cruciali nella corsa alla promozione in Serie A. I biancorossi travolgono 3-0 la Sampdoria a Marassi, sfatano il tabù “Liguria” (bruciano ancora i ko contro Entella e Spezia) e si avvicinano all’obiettivo. Decisive le reti dell’intero attacco: da Cutrone e Caso fino a Petagna. Tutti giocatori che in questa squadra hanno il livello per essere titolari, così come Colpani, sfortunato sui due legni colpiti, ma finalmente in grado di esprimersi ai suoi livelli. Gli uomini di mister Bianco, impeccabile a sua volta nella gestione del match, blindano così il secondo posto e agganciano per una notte il Venezia capolista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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