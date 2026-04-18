A Monza, due persone sono state fermate dalla Polizia locale mentre tentavano di rubare ferro dalla piattaforma ecologica. Gli agenti hanno individuato i sospetti durante un controllo di routine e hanno sequestrato il materiale rubato. Le persone coinvolte sono state identificate e denunciate per furto e danneggiamento. L'intervento si inserisce nelle operazioni di controllo contro i reati ambientali in città.

Monza, 18 aprile 2026 – I furbetti dei rifiuti. E furti regolari alla piattaforma ecologica scoperti dalla polizia locale a tutela dell'ambiente. Ieri pomeriggio gli uomini del comando di via Marsala sono stati impegnati in due distinte operazioni finalizzate alla contrasto degli illeciti in materia ambientale. La prima delle due operazioni è stata condotta da una pattuglia dell'ufficio radiomobile. Durante un controllo sulla circolazione stradale eseguito a carico di un autocarro leggero è emerso che nel cassone del veicolo erano trasportati dei coppi per il tetto esausti, rifiuti non pericolosi. Il sequestro . Il veicolo è stato inizialmente accompagnato a una pesa da cui emergeva la violazione per il trasporto in sovraccarico, fattispecie punita con sanzione amministrativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, ladri di ferro alla piattaforma ecologica fermati dalla Polizia locale

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