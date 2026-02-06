Rapine e furti a orario d’ufficio | la settimana lavorativa della banda di ladri In 4 fermati dalla polizia

La Polizia di Caserta ha fermato quattro cittadini albanesi sospettati di aver messo a segno una serie di furti e rapine nelle case della zona. Gli agenti hanno intercettato i sospetti durante le prime indagini e li hanno portati in caserma. La banda agiva di giorno, sfruttando gli orari d’ufficio per entrare in azione. Ora si attendono sviluppi sulle indagini.

La Polizia di Stato di Caserta ha sottoposto a fermo quattro cittadini albanesi, tutti domiciliati tra Cesa e San Marcellino, gravemente indiziati – nella fase embrionale delle indagini preliminari – di appartenere a un gruppo specializzato in furti e rapine in abitazione, nonché nella.🔗 Leggi su Casertanews.it

