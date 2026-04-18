Monza celebra le partigiane | la mostra che riscrive la memoria

A Monza è in corso una mostra dedicata alle partigiane, che mette in luce il contributo delle donne nella resistenza durante la Seconda guerra mondiale. L'esposizione si svolge in vista delle celebrazioni del 25 aprile e si concentra sulla memoria storica della Brianza. L’evento raccoglie fotografie, oggetti e testimonianze che raccontano il ruolo delle donne nella lotta partigiana, contribuendo a riscrivere parte della storia locale.

La memoria storica della Brianza si concentra sul ruolo fondamentale delle donne impegnate nella lotta partigiana, con un evento che anticipa le celebrazioni del 25 Aprile a Monza. Domenica 19 aprile, alle ore 15, il centro civico San Carlo-San Giuseppe in via Silva ospiterà la presentazione della mostra intitolata Libere insieme, un progetto nato dall’iniziativa di Michele Quitadamo, membro della consulta locale. Il recupero della memoria femminile tra scuola e territorio. L’iniziativa non nasce come un semplice atto commemorativo, ma è il frutto di un percorso educativo iniziato durante l’anno scolastico 20202021 presso il liceo artistico Nanni Valentini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza celebra le partigiane: la mostra che riscrive la memoria Notizie correlate Moncler Grenoble, la mostra immersiva a Milano che celebra la storia e le sfide del brandAllestita fino al 28 febbraio nel giardino interno del Portrait Milano, nel cuore della città, l'installazione celebra le vette e le sfide che hanno... Monza oggi celebra il Giorno della Memoria: tutti gli appuntamentiMartedì 27 gennaio sono in programma a Monza le celebrazioni per il Giorno della memoria, una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di...