Il Monza non riesce a conquistare i tre punti nel match di Bolzano. La squadra di casa si difende bene e si chiude davanti alla porta, impedendo ai brianzoli di trovare il gol. I minuti passano, ma il risultato resta fermo sullo 0-0. Per il Monza è un’occasione persa per avvicinarsi alla vetta della classifica. La squadra di casa si dimostra ancora una volta un avversario difficile da battere in casa propria.

Monza, 11 febbraio 2026 - Quello di Bolzano si conferma un campo difficile da violare. Il Monza, in una delle peggiori versioni stagionali, non va oltre lo 0-0 contro il Sudtirol in grado come all’andata riesce a fermare i più quotati avversari. Occasione persa in chiave classifica per i biancorossi che falliscono l’aggancio al primo posto e rischiano il controsorpasso del Frosinone al secondo posto. Ma a lasciare le sensazioni più negative sono l’atteggiamento e la prestazione dei brianzoli, privi totalmente di idee e a lunghi tratti macchinosi. Gli unici due tiri in porta, arrivati nel finale di gara, portano le firme di difensori ( Carboni e Delli Carri ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Monza manca l’aggancio alla vetta: solo 0-0 contro il Sudtirol

