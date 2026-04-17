Il Monza ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Sampdoria a Marassi nell’anticipo di campionato, conquistando così la vetta della classifica. La squadra di Bianco, grazie a questo risultato, si mette in testa condividendo il primo posto con il Venezia, che giocherà la sua partita il giorno successivo. La partita ha visto il Monza dominare sul campo e ottenere un risultato importante in trasferta.

Con una partenza fulminante e una perla per chiudere i conti, il Monza batte la Samp e si regala una notte in vetta a fianco del Venezia. Nell’anticipo della 35esima giornata di Serie B la squadra di Bianco schianta 3-0 i blucerchiati al Ferraris e aggancia in testa a quota 72 i lagunari, in campo domani a Bari. Prova di forza spaventosa del Monza, che a Marassi supera una Samp capace di infilare tre vittorie nelle ultime tre gare. Per la squadra di Lombardo i punti restano 40, con i blucerchiati che rimangono a metà strada tra la zona playout e l’ottavo posto. Lombardo conferma l’undici che ha battuto in rimonta il Pescara, con l’eccezione di Barak che lascia il posto al ritrovato Henderson.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il volo del Monza, 3-0 alla Samp a Marassi e notte in vetta. Lombardo torna sulla terra

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