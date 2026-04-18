Monteverde meccanico eroe insegue e blocca il rapinatore di un’anziana

Nel quartiere Monteverde, in via Giovanni Torrecremata, un’anziana di 85 anni è stata aggredita e derubata nel pomeriggio. Un meccanico che si trovava nelle vicinanze ha notato la scena e ha inseguito il rapinatore, riuscendo a bloccarlo prima che potesse fuggire. La vittima è rimasta illesa, mentre l’uomo che ha fermato il colpevole è stato aiutato dalle forze dell’ordine.

Un pomeriggio di tensione si è consumato nel quartiere Monteverde, in via Giovanni Torrecremata, quando una donna di 85 anni è stata vittima di un furto con violenza. Il colpo, avvenuto nella giornata di venerdì 17 aprile, ha come protagonista un uomo di 41 anni originario delle Filippine, il quale ha strappato con un movimento brusco gli orecchini della signora prima di tentare la fuga. La donna ha riportato ferite lievi a seguito dell’aggressione. L’intervento spontaneo del meccanico e l’arresto del rapinatore. La dinamica dell’accaduto ha preso una piega inaspettata grazie alla prontezza di un cittadino che lavora in un’officina situata nelle immediate vicinanze del luogo del crimine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteverde, meccanico eroe insegue e blocca il rapinatore di un’anziana Notizie correlate Leggi anche: Monteverde, rapina anziana in strada: meccanico lo insegue e lo fa arrestare Anziano aggredito in metro a Milano: un passante vede tutto e insegue il rapinatore per oltre un kmUn anziano scaraventato a terra per una catenina d'oro alla fermata della metro, la fuga tra le vie del quartiere e il coraggio di un giovane...