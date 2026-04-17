Monteverde rapina anziana in strada | meccanico lo insegue e lo fa arrestare

A Monteverde, un uomo ha rapinato una donna anziana strappandole gli orecchini in strada. Dopo il colpo, è fuggito ma è stato inseguito e fermato da un meccanico che lo ha consegnato alle forze dell'ordine. La polizia ha arrestato il sospettato, che ora si trova in questura in attesa di essere interrogato. L’anziana ha riportato lievi ferite, ma sta bene.

Ha strappato gli orecchini a una anziana e poi è scappato. Un meccanico lo ha rincorso e lo ha fatto arrestare. La rapina è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Monteverde.Secondo quanto appreso, una donna di 85 anni - in via Giovanni Torrecremata - si trovava in strada quando è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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