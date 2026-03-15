A Catania, un uomo di 57 anni con un precedente per stalking ripetuto è stato sottoposto a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Il giudice ha deciso di sostituire il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari. La modifica riguarda le modalità di sorveglianza dell’uomo, che ora è sotto costante controllo elettronico.

Un uomo di 57 anni a Catania è stato sottoposto a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituendo il precedente divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari. La decisione dell’Autorità Giudiziaria scaturisce dalla persistenza delle molestie nei confronti dell’ex compagna, che ha riportato nuove minacce e appostamenti che hanno generato timore per la propria incolumità. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, i quali hanno rintracciato l’uomo per notificargli formalmente il provvedimento restrittivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: 57enne con braccialetto per stalking ripetuto

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