Montepulciano | un’accoglienza premiata tra le città più ospitali del mondo secondo i viaggiatori Bookingcom

Montepulciano si conferma una delle destinazioni più accoglienti d’Italia e del mondo, distinguendosi nella classifica Traveller Review Awards 2026 di Booking.com. La cittadina toscana è l’unica rappresentanza italiana tra le dieci città più ospitali a livello globale, un riconoscimento che sottolinea l’impegno degli operatori locali e la qualità dell’offerta turistica. Il premio, basato su oltre 370 milioni di recensioni verificate, celebra l’autenticità e il calore dell’accoglienza che Montepulciano offre ai suoi visitatori. La notizia arriva come una conferma per Montepulciano, perla della Valdichiana, che da tempo si distingue per la sua ricca storia, la sua vivace cultura e l’eccellenza enogastronomica.🔗 Leggi su Ameve.eu

