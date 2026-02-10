Bookingcom incorona Montepulciano | il borgo toscano nella selezione globale delle città più accoglienti

Montepulciano si aggiudica il titolo di città più accogliente del mondo per il 2026. La notizia arriva da Booking.com, che ha inserito il borgo toscano nella sua lista. È una grande soddisfazione per l’Italia, visto che si tratta dell’unico nome italiano presente. La fama di Montepulciano cresce e il riconoscimento internazionale premia il suo fascino e la sua ospitalità.

MONTEPULCIANO – C'è un solo nome italiano nella lista delle destinazioni più accoglienti del pianeta per il 2026, ed è quello di Montepulciano. Il borgo toscano, gioiello della Valdichiana, ha ottenuto un riconoscimento di prestigio globale nell'ambito della 14esima edizione dei Traveller Review Awards di Booking.com. Non si tratta di una semplice classifica, ma di una selezione esclusiva basata su oltre 370 milioni di recensioni verificate. I viaggiatori di tutto il mondo hanno premiato la capacità della città di offrire un'esperienza fatta di cura dei dettagli e calore umano, proiettando Montepulciano in un ristretto club internazionale che comprende mete esotiche come Magong (Taiwan), San Martín de los Andes (Argentina), la namibiana Swakopmund e la giapponese Takayama.

