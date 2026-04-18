Montebelluna | inseguimento notturno e arresto dopo i furti alle auto

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, una serie di furti e danneggiamenti a automobili si è verificata in via Manin a Montebelluna. Le forze dell’ordine del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenute prontamente, portando all’arresto di un sospetto dopo un inseguimento. L’azione delle forze di polizia ha concluso un episodio che aveva coinvolto diversi veicoli nel centro cittadino.

Tra le ombre di via Manin a Montebelluna, l’azione rapida del Nucleo Operativo e Radiomobile ha messo fine a una serie di furti e danneggiamenti avvenuti tra la serata del 17 aprile e la notte del 18 aprile 2026. Un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e di origine marocchina, è stato catturato dai Carabinieri dopo aver colpito quattro automobili parcheggiate, rompendo i vetri per sottrarre piccoli oggetti e denaro rimasto all’interno degli abitacoli. L’inseguimento notturno e il profilo del fermato. La pattuglia dei militari si è trovata di fronte a una fuga improvvisa non appena l’individuo ha avvertito la loro presenza. Il trentenne ha tentato di scappare a piedi, addentrandosi nelle vie limitrofe alla zona del crimine, innescando un inseguimento prolungato che si è concluso solo con la sua cattura poco dopo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montebelluna: inseguimento notturno e arresto dopo i furti alle auto Notizie correlate Ostia Antica, furti nelle auto al parcheggio della metro: un arresto dopo l’inseguimentoOstia, 16 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno arrestato un cittadino cileno di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine,... Furti in casa, auto rincorsa tra i campi. Abbandonata dopo l’inseguimentoL’auto rincorsa dai poliziotti tra i tornanti delle frazioni fabrianesi è solo l’ultimo atto di una scia di tensione che sta togliendo il sonno ai...