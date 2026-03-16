Ostia Antica furti nelle auto al parcheggio della metro | un arresto dopo l’inseguimento

A Ostia Antica, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 22 anni, cittadino cileno, dopo un inseguimento nel parcheggio della metro. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo, e il sospetto è ritenuto responsabile di furti aggravati nelle auto della zona. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha opposto resistenza durante l’arresto.

Ostia, 16 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno arrestato un cittadino cileno di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 riguardante alcuni individui intenti a danneggiare le auto in sosta nei pressi dei parcheggi della locale stazione metropolitana di Ostia Antica. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno intercettato i sospetti che sono fuggiti a bordo di un’auto a noleggio. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato all’ingresso di Ostia dove, a causa di una manovra repentina dei fuggitivi, il veicolo ha impattato contro l’auto di servizio dei Carabinieri e un altro veicolo civile in transito, riportando lievi danni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fugge al controllo e scappa tra le auto in transito: folle inseguimento in centro, poi l'arresto di un 33enne dopo l'aggressione ai carabinieriUn servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri si è trasformato in un movimentato inseguimento per le vie del centro I carabinieri... Leggi anche: Furti agli anziani nei pressi dei supermercati, arrestata 40enne dopo inseguimento all'auto Contenuti e approfondimenti su Ostia Antica Discussioni sull' argomento Ostia Antica, rubata la statua simbolo di pace davanti alla chiesa di Sant’Aurea; Ostia, fermati in auto con un chilo di hashish nascosto sotto il sedile: quattro arresti nella lotta allo spaccio. Ostia Antica, furti nei parcheggi Metro: arrestato un 22enne dopo l’inseguimento, riflettori sulla sicurezza nelle aree di sostaTorna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei parcheggi a servizio del trasporto pubblico a Ostia Antica, dopo l’intervento dei Carabinieri che ha portato all’arresto di un 22enne cileno ... msn.com Ostia Antica, furti nelle auto al parcheggio della metro: un arresto dopo l’inseguimentoOstia, 16 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno arrestato un cittadino cileno di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e ... ilfaroonline.it Professionisti del crimine in azione a Ostia Antica: è caccia ad una banda che avrebbe pianificato il furto sfruttando l'assenza di telecamere (FOTO) - facebook.com facebook #BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DVkmn76DGHT/ - Parco Archeologico di Ostia Antica x.com