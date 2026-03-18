Nella zona tra Argignano, San Michele e Collamato, si sono verificati diversi furti in abitazioni e auto, con un episodio di inseguimento tra i campi che ha portato all’abbandono di un veicolo da parte dei ladri. La polizia ha percorso i tornanti delle frazioni nel tentativo di fermare i sospetti, creando preoccupazione tra i residenti per la crescente attività criminale nella zona.

L’auto rincorsa dai poliziotti tra i tornanti delle frazioni fabrianesi è solo l’ultimo atto di una scia di tensione che sta togliendo il sonno ai residenti di Argignano, San Michele e Collamato. Alcuni cittadini hanno pensato alle ronde, altri chiedono l’installazione di telecamere. Proprio per rispondere alle preoccupazioni il questore Cesare Capocasa e il Prefetto Valiante hanno disposto servizi integrati di controllo che, nello scorso fine settimana, hanno dato i loro frutti. Tutto è iniziato quando una pattuglia del commissariato e una della polizia locale hanno intercettato un’auto di media cilindrata proveniente dalla direzione di Roma, già segnalata per furti in tutto il centro Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti in casa, auto rincorsa tra i campi. Abbandonata dopo l’inseguimento

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