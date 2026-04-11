Maxi valanga oggi sul monte Bove | fronte di 500 metri nessun ferito Allerta in montagna

Oggi intorno alle 10 si è verificata una grande valanga sulla parete ovest del Monte Bove, con un fronte di circa 500 metri. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. La zona è stata interessata da un’allerta in montagna, e la scena ha attirato l’attenzione di soccorritori e appassionati. La valanga ha causato preoccupazione tra coloro che frequentano l’area, anche se non si sono registrate conseguenze gravi.

Macerata, 11 aprile 2026 – Paura questa mattina intorno alle 10 per una enorme valanga distaccatasi dalla parete ovest del Monte Bove. Ha interessato tutta la Val di Bove, un fronte di circa 500 metri di larghezza per un chilometro e mezzo di lunghezza. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaarrestato-luca-spada--anziani-morti-ambulanza-omicidio-tk0jexca L’intervento immediato: elicotteri e drone sul versante. L’elisoccorso regionale è intervenuto subito dopo la segnalazione di un gruppo di scialpinisti presenti in zona: gli escursionisti hanno subito chiamato i soccorsi e la centrale operativa ha fatto decollare l’elisoccorso regionale...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi valanga oggi sul monte Bove: fronte di 500 metri, nessun ferito. “Allerta in montagna” Leggi anche: Valanga sul Monte Baldo: tre scialpinisti coinvolti e nessun disperso Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta: il video dall’alto del fronte di neve staccatosi dalla montagnaSi sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del...