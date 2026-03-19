Frana sul Monte Bianco morto sul colpo un alpinista italiano l'amico resta ferito

Un alpinista italiano è morto sul Monte Bianco a 3.400 metri di altezza dopo essere stato investito da una valanga. L'incidente si è verificato nell'area del Grand Flambeau, coinvolgendo anche un amico che ha riportato ferite. La notizia è stata confermata dalle autorità che stanno intervenendo sul luogo.

Un alpinista italiano è deceduto a 3.400 metri di altezza dopo che una valanga ha travolto lui e il suo gruppo sul Monte Bianco, nell'area del Grand Flambeau. Insieme a lui è rimasto ferito un altro escursionista italiano, ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Frana sul Monte Bianco, morto un alpinista italiano x.com

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