Una nuova nomina si è ufficializzata nella diocesi di Gabi, assegnando il ruolo di vescovo a un monsignore originario di Padova. La scelta riconosce un percorso che ha coinvolto studi in medicina e bioetica, oltre a diversi anni di servizio ecclesiastico. La comunità religiosa locale ha accolto con entusiasmo questa decisione, che segna un nuovo capitolo per la diocesi.

Una nomina che riempie di gioia la Chiesa patavina e riconosce un percorso umano, sacerdotale e scientifico costruito negli anni tra medicina, bioetica e servizio ecclesiale. Monsignor Renzo Pegoraro, presbitero della Diocesi di Padova e presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è stato nominato vescovo titolare di Gabi da papa Leone XIV, che gli ha conferito anche il titolo personale di arcivescovo. L’annuncio è stato dato ieri, mercoledì 25 marzo alle 12, in contemporanea dalla Sala Stampa Vaticana, nella città del Santo e alla Pontificia Accademia per la Vita. Gabi è un’antica sede episcopale situata nei pressi di Roma, oggi non più esistente come diocesi attiva e rimasta come sede titolare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Nuovo vescovo di Gabi: il riconoscimento al monsignor padovano Renzo Pegoraro

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