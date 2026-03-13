Il mondiale endurance riparte da Imola | la 6 Ore apre la stagione WEC L’auto da battere è la Ferrari

Il mondiale endurance WEC 2026 prende il via da Imola con la 6 Ore, prima gara della stagione. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita la gara d’apertura, segnando l’inizio del campionato. La Ferrari si presenta come la vettura da battere, pronta a sfidare gli altri team in questa prima tappa. La competizione si svolge nel circuito romagnolo, che accoglie gli equipaggi e le auto partecipanti.

Il WEC, FIA World Endurance Championship 2026, quest’anno partirà da Imola. Sarà l’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari ad aprire la stagione del mondiale endurance, trasformando la gara romagnola nel primo atto del campionato. Una decisione maturata con il mutare della situazione geopolitica nel Golfo che ha costretto gli organizzatori a rinviare l’appuntamento previsto in Qatar. L’auspicio è di recuperarlo nella seconda parte della stagione, ma nel frattempo sarà l’ Italia ad accendere i motori del mondiale. Prima della gara il circuito ospiterà anche il tradizionale Prologo, la sessione di test collettivi che precede l’inizio del campionato. Fissata per il 14 aprile proprio sul tracciato del Santerno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Imola pronta ad accogliere la Fia Wec & Hours of Imola 2026. 14 case costruttrici al via. L'autodromo conferma il proprio ruolo centrale nel mondiale enduranceL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance...

Presentata a Milano la 6 Hours of ImolaLa 6 Hours of Imola torna protagonista nel calendario internazionale del FIA World Endurance Championship. Dal 17 al 19 aprile 2026 ... monzaindiretta.it

WEC, la 6 Ore di Imola presentata a Milano: nel 2023 la gara si correva a MonzaTorna in Italia il WEC con la 6h of Imola. La presentazione dell’evento si è svolta a Milano, mentre nel 2023 la gara del mondiale endurance s ... monza-news.it

