Dal 24 al 26 aprile 2026 si svolgerà la quindicesima edizione del Grand Prix de Monaco Historique, evento che si tiene ogni due anni nel Principato. La manifestazione si svolge sul circuito urbano utilizzato anche dal campionato mondiale di Formula 1. La corsa d’epoca rende omaggio a Niki Lauda, cinquanta anni dopo il suo debutto nel circuito monegasco. L’Automobile Club locale ha annunciato l’apertura dei cancelli per questa edizione speciale.

Dal 24 al 26 aprile 2026 il circuito urbano del Principato torna indietro nel tempo: l’ Automobile Club de Monaco apre i battenti della 15ª edizione del Grand Prix de Monaco Historique, la gara d’epoca che va in scena ogni due anni sullo stesso tracciato del Mondiale. Quest’anno l’evento è dedicato a Niki Lauda, 50 anni esatti dopo le sue due vittorie consecutive a Monaco nel 1975 e 1976 con la Ferrari 312T. Tributo a Niki Lauda: 50 anni dopo. Nel 1975 Niki Lauda iniziò a Monaco la sua prima cavalcata mondiale. Al volante della 312T disegnata da Mauro Forghieri vinse partendo dalla pole position, conducendo la gara dall’inizio alla fine. L’anno successivo, nel 1976, replicò: vittoria e campionato del mondo alla fine della stagione con la Scuderia Ferrari.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Monaco Historique 2026: tributo a Niki Lauda 50 anni dopo?

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