Auxerre-Nantes sabato 11 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Auxerre e Nantes, due squadre che si trovano coinvolte nella lotta per la salvezza nella Ligue 1. La sfida si svolge allo stadio di Auxerre e vede in campo le formazioni ufficiali, con i rispettivi allenatori che hanno convocato i giocatori per questa importante occasione. Le quote e i pronostici indicano un match molto combattuto, che potrebbe determinare gli equilibri nelle ultime sei giornate di campionato.

Sfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di Halilhodzic. I diplomats continuano a muovere la classifica e il pareggio di Le Havre pur non cambiando le cose in ottica salvezza mantiene intatte le distanze sul penultimo posto. Un pareggio già scritto con 2 gol in pochi minuti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiSfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di... Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di...