Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Monaco e Auxerre, valida per la Ligue 1. La squadra di casa, allenata da Pocognoli, torna in campo dopo un precedente stop, pronta ad affrontare l'Auxerre, che attualmente si trova in una posizione difficile in classifica. Le formazioni, le quote e i pronostici sono disponibili per questa sfida in programma allo Stade Louis II.

Dopo essersi fermato sul più bello il Monaco di Pocognoli apre la domenica di Ligue1 sfidando in casa il pericolante Auxerre. Gli asemists hanno trovato un Paris FC in gran forma e in serie positiva e ha trovato il capolinea di una lunga serie positiva che lo ha riportato ai margini della zona Champions. Sono sempre e comunque 4 i punti di distacco sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Auxerre (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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