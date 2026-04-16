ATP Monaco 2026 | Zverev-Cerundolo sfida che si rinnova Avanti anche Shapovalov e Molcan

Si sono conclusi gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera, con Alexander Zverev che ha superato il suo avversario senza difficoltà. La sfida tra Zverev e Cerundolo si ripropone dopo un precedente incontro. Oltre a loro, sono avanzati anche Shapovalov e Molcan, che hanno conquistato la qualificazione al prossimo turno del torneo. La competizione prosegue con diverse sfide in programma nelle prossime giornate.

In archivio la parte rimanente dei secondi turni (alias ottavi di finale) all’ATP 500 di Monaco di Baviera, che vede Alexander Zverev quale stella di casa senza particolari discussioni. Per il tedesco numero 3 del mondo netto 6-1 6-2 sul canadese Gabriel Diallo, che ora entrerà a Madrid con la cambiale dei quarti di finale da difendere. Nei quarti per lui ci sarà Francisco Cerundolo, in una sfida che se non è classica poco ci manca: l’argentino concede pochissimo all’olandese Botic van de Zandschulp. Anche il suo è un caso di tre game lasciati, in forma di 6-3 6-0, e dunque il primo spot di quarti di finale rispetta del tutto i pronostici....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Monaco 2026: Zverev-Cerundolo, sfida che si rinnova. Avanti anche Shapovalov e Molcan Notizie correlate Leggi anche: ATP Dallas 2026, Fritz e Shelton soffrono ma sono in semifinale. Avanti anche Shapovalov Leggi anche: ATP Miami 2026: sarà Zverev per Sinner, Cerundolo travolto Altri aggiornamenti Temi più discussi: I risultati del 2° turno a Monte-Carlo; Tabellone dell'ATP di Monaco 2026: Zverev e Shelton, favoriti con minacce come Fonseca; Masters 1000 Monte-Carlo: il tabellone completo; Domani hanno gli ottavi del singolare: Sinner e Bergs si ritirano dal doppio a Montecarlo. ATP Monaco 2026: Zverev-Cerundolo, sfida che si rinnova. Avanti anche Shapovalov e MolcanIn archivio la parte rimanente dei secondi turni (alias ottavi di finale) all'ATP 500 di Monaco di Baviera, che vede Alexander Zverev quale stella di casa ... oasport.it ATP Monaco: Zverev non trema, Cerundolo schiacciasassi. Avanti anche Molcan e ShapovalovTennis - ATP | Zverev e Cerundolo dominano i rispettivi ottavi e si prenotano per un quarto di finale di lusso a Monaco. Continua la marcia di Molcan ... ubitennis.com Zverev e Cerundolo dominano i rispettivi ottavi e si prenotano per un quarto di finale di lusso a Monaco. Continua la marcia di Molcan - facebook.com facebook Esordio contro Humbert o Kouame x #Sinner @ROLEXMCMASTERS Le teste di serie più toste su terra battuta sono quasi tutte dalla parte di Jannik: Zverev, Ruud, Rublev, Cerundolo... X Alcaraz pericolo solo vs Musetti (o Darderi) in semifinale... #Sinner #Alc x.com