A Molinella si avvicina la notte decisiva dei quarti di finale playoff di serie C, con le squadre impegnate nelle ultime sfide per qualificarsi alle semifinali. Si discute molto sulla strategia adottata dalle squadre, tra cui quella di Piacenza, che ha ribadito di puntare sulla testa come arma principale. Il quadro dei quarti di finale si sta delineando con risultati chiari e percorsi distinti delle varie formazioni coinvolte.

È ormai quasi compiuto in serie C il quadro dei quarti di finale playoff, coi percorsi netti di Lg Competition (2-0 contro la 4 Torri Ferrara: 85-61; 54-89), Francesco Francia (2-0 contro Modena: 72-61; 56-62) e Virtus Medicina (2-0 contro l’Sg Fortitudo: 87-74; 39-93), già proiettate alle semifinali del girone G della Conference Nordest. Chi invece dovrà passare dalle forche della ‘bella’ è Molinella di coach Matteo Baiocchi, alla sua decima stagione sulla panchina di viale della Libertà e l’eroe della galoppata storica che dalla Promozione ha portato il club del presidente Sergio Dovesi fino alla serie C. Dopo la sofferta vittoria in gara-uno (68-67) e il brutto passo falso al ritorno (90-54), stasera alle 20 i rossoblù riceveranno Piacenza per la resa dei conti: fra le due compagini è il quinto testa a testa stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Molinella, è la notte della verità: "Piacenza si batte solo con la testa"

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