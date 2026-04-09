Si schianta da solo in bici e batte la testa | uomo in gravi condizioni
Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato da solo mentre pedalava lungo le strade che attraversano i vigneti e i campi della Franciacorta. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta e si è schiantato. L’incidente si è verificato in un tratto di strada rurale, dove l’uomo ha battuto la testa e ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.
Stava pedalando lungo le strade che attraversano i vitigni e i campi della Franciacorta, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della bici. La caduta è stata violenta: sbalzato dalla sella, è finito sull’asfalto battendo con forza la testa. Vittima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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