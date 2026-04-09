Si schianta da solo in bici e batte la testa | uomo in gravi condizioni

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato da solo mentre pedalava lungo le strade che attraversano i vigneti e i campi della Franciacorta. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta e si è schiantato. L’incidente si è verificato in un tratto di strada rurale, dove l’uomo ha battuto la testa e ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.