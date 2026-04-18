Mojtaba Khamenei | ‘Marina dell’Iran pronta a infliggere amare sconfitte

Durante un discorso pubblico, Mojtaba Khamenei ha affermato che la marina iraniana è pronta a infliggere sconfitte ai suoi avversari. Ha anche ricordato le capacità dei droni dell’Esercito iraniano, che colpiscono gli Stati Uniti e le forze considerate nemiche con rapidità e precisione. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla preparazione militare dell’Iran e sulla deterrenza nei confronti di potenziali attacchi esterni.

Mojtaba Khamenei: ‘La marina dell’Iran è pronta a infliggere amare sconfitte. Così come i droni dell’Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici”. “L’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran difende ora coraggiosamente la terra, le acque e la bandiera che gli appartengono. L’Esercito iraniano combatte fianco a fianco con i suoi commilitoni delle altre forze armate, contro i due eserciti principali dell’incredulità e dell’arroganza. E l’Esercito islamico ha smascherato al mondo la debolezza e l’umiliazione di questi eserciti”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mojtaba Khamenei: ‘Marina dell’Iran pronta a infliggere amare sconfitte Notizie correlate Mojtaba Khamenei, 'marina Iran pronta a infliggere amare sconfitte'"Così come i droni dell'Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta... Iran, messaggio Mojtaba Khamenei: "Pronti a infliggere dure sconfitte ai nemici"La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica Islamica... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mojtaba Khamenei sfigurato: la rivelazione choc del Pentagono dopo tregua Iran-Usa; Mojtaba Khamenei, 'marina Iran pronta a infliggere amare sconfitte'; Tregua Usa-Iran: e ora?; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG. Mojtaba Khamenei, ‘marina Iran pronta a infliggere amare sconfitte’(ANSA) – ROMA, 18 APR – Così come i droni dell’Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sc ... espansionetv.it Iran, messaggio Mojtaba Khamenei: Pronti a infliggere dure sconfitte ai nemiciLa Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell'anniversario della fondazione della Repubblica Islamica (1° ... lapresse.it Iran, il nuovo messaggio della Guida suprema Mojtaba Khamenei: «Pronti a infliggere nuove sconfitte ai nemici» In occasione dell'anniversario della creazione dell'esercito, il leader iraniano rilancia minacce a Stati Uniti e agli «assassini sionisti». A Hormuz, i - facebook.com facebook Toni duri da Teheran in occasione dell’anniversario della creazione dell’Esercito della Repubblica islamica. In un messaggio diffuso per la ricorrenza, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha sottolineato la capacità militare del Paese. Nel testo si afferma c x.com