Mojtaba Khamenei | ‘Marina dell’Iran pronta a infliggere amare sconfitte

Da imolaoggi.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un discorso pubblico, Mojtaba Khamenei ha affermato che la marina iraniana è pronta a infliggere sconfitte ai suoi avversari. Ha anche ricordato le capacità dei droni dell’Esercito iraniano, che colpiscono gli Stati Uniti e le forze considerate nemiche con rapidità e precisione. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla preparazione militare dell’Iran e sulla deterrenza nei confronti di potenziali attacchi esterni.

Mojtaba Khamenei: ‘La marina dell’Iran è pronta a infliggere amare sconfitte. Così come i droni dell’Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici”. “L’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran difende ora coraggiosamente la terra, le acque e la bandiera che gli appartengono. L’Esercito iraniano combatte fianco a fianco con i suoi commilitoni delle altre forze armate, contro i due eserciti principali dell’incredulità e dell’arroganza. E l’Esercito islamico ha smascherato al mondo la debolezza e l’umiliazione di questi eserciti”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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