Mojtaba Khamenei ' marina Iran pronta a infliggere amare sconfitte'

Il portavoce della marina iraniana ha dichiarato che la forza navale del paese è pronta a infliggere nuove sconfitte ai nemici, paragonando le sue azioni a quelle dei droni dell’esercito che colpiscono gli Stati Uniti e le forze sioniste. La dichiarazione sottolinea la determinazione della marina a continuare le operazioni militari in mare, in risposta a eventuali minacce esterne. Nessun dettaglio sui piani specifici o sui luoghi interessati è stato fornito.

"Così come i droni dell' Esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici". E' quanto si legge in un messaggio della Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei, diffuso in occasione dell' anniversario della creazione dell'Esercito della Repubblica islamica dell'Iran, il 29 di Farvardin (18 aprile 2026). "L'Esercito è come un figlio della nazione, che nasce dal cuore delle case del popolo - si legge nella dichiarazione diffusa sui social - L'Esercito ha compiuto un'impresa epica affrontando i sinistri piani degli Stati Uniti, i discendenti del tiranno Pahlavi e i separatisti che desideravano un Iran diviso".🔗 Leggi su Lanazione.it

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