Modugno unisce tre terre Lampedusa protagonista | Un ponte tra memoria cultura e identità

A Modugno si realizza un progetto che collega tre territori diversi, con Lampedusa come protagonista. Il percorso si ispira alla figura di Domenico Modugno, unendo luoghi accomunati da una storia culturale condivisa. L'iniziativa mira a creare un collegamento tra memorie, tradizioni e identità di queste aree, coinvolgendo comunità diverse in un percorso comune. La proposta si sviluppa attraverso eventi e iniziative che celebrano il patrimonio culturale locale.

Un percorso condiviso nel segno di Domenico Modugno che mette insieme territori diversi ma legati da una stessa storia culturale. È questo il senso dell’accordo di collaborazione tra Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa, un’iniziativa che punta a valorizzare l’eredità artistica e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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